Aydın'da 26 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yurtdışına geçiş hazırlığı yapan 26 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:45
Aydın'da 26 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçak göçmenin Akköy Mahallesi'nde toplandığını belirledi.

Yunanistan'a geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 26 kaçak göçmen botta yakalandı.

Kaçak göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


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