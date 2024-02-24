Aydın'da 3 aracın karıştığı kaza: Ölü ve yaralılar var!
Aydın'ın Köşk İlçesinde 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Aydın-Denizli karayolu Ovaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
Efeler'den Köşk ilçesi yönüne giden Ali İhsan Mete'nin (42) kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce karşıdan gelen Gökhan Gedik (37) yönetimindeki TIR'a ardından da aynı istikamete giden Süleyman Çağatay Çoklutal (25) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Mete'nin kullandığı otomobilde bulunan Mehmet Bayrak (38) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüleri Ali İhsan Mete ve Süleyman Çağatay Çoktutal ile Eda Çoktutal (30) olay yerine gelen ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Bayrak'ın cenazesi ise jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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