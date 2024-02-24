Feci kazada yaralanmıştı... Yaşam mücadelesini kaybetti!
7 gün önce kaldırımdaki ağaçları devirerek ters dönen araçta sıkışan ve ağır yaralanan 35 yaşındaki Murat Güler, yaşam mücadelesini kaybetti.
Elazığ'da Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde 16 Şubat tarihinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; O.A. yönetimindeki 01 ARF 095 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı.
5 ağacı deviren ve sağ arka tekerleği koparak ters dönen otomobilde bulunan sürücü O.A. ile Murat Güler (35) araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Güler, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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