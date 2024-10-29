Aydın'da 3 farklı operasyon: 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda lastik bot ve can Salı içerisinde 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'da 3 farklı operasyon: 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 10:01

Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farkı kurtarma operasyonunda lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #Kuşadası

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