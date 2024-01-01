Aydın'da 37 kaçak göçmen ve 4 insan kaçakçısı yakalandı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 12:41

Güncelleme: 01.01.2024 - 12:41

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ticari araçla ve otomobille ilçeye kaçak göçmenlerin girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan kaçak göçmenlerin 22'si ve 2 insan kaçakçısı, bir koyda bota binmek üzereyken yakalandı.

2 insan kaçakçısının ifadesinden yola çıkan jandarma, bir konaklama merkezinde bekleyen 15 kaçak göçmen ile 1 insan kaçakçısını daha yakaladı. Ayrıca 1 insan kaçakçısı da saklandığı evde gözaltına alındı. Ekipler, hafif ticari araç ile otomobil ve bir lastik bota ele koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler A.A., Y.E.D., S.S. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, 37 kaçak göçmenin ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.