Muğla'da uzlaşma: Aydın Ayaydın'ın adaylığına karşı çıkan MHP lideri Bahçeli'yi Erdoğan ikna etti

Yayınlanma: 30.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.12.2023 - 03:00

Cumhur İttifakı’nın büyükşehir belediyelerinin hangi partide kalacağı pazarlıkları sürdüğünde MHP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni istediği ve bu ile eski Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun’u aday göstereceği söyleniyordu. Ancak AKP ve MHP arasında varılan uzlaşı sonucunda MHP, zaten kendisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi dışında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni alırken çok istediği Adana ve Muğla Büyükşehir’i AKP’ye bıraktı. AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayının da eski ANAP ve CHP Milletvekili Aydın Ayaydın olacağı kesinleşmiş gibi. AKP’nin Aydın Ayaydın’ı aday göstermek istemesi karşısında MHP’nin bu ilde aday çıkarmayı düşündüğü ve Mehmet Tosun isminde ısrar ettiğini öğrenen Aydın Ayaydın’ın Ankara’ya ikna turuna çıktığı iddia ediliyor.

Ankara’da yaptığı görüşmelerde Aydın Ayaydın’ın özellikle kıyı şeridinde yoğun bulanan Kürt seçmenler üzerinde etkisi olabileceğini, CHP’de bulanan Bodrum ve Marmaris ilçelerinde Kürt seçmenlerin kendi adaylarını çıkartmalarını sağlayabileceğini söylediği kulislerde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bodrum ve Marmaris’i CHP’den alabilmek için Kürt seçmenle ayrışmasını dikkate değer bulduğu ve Ayaydın’ın önerisi üzerinden Bahçeli’yi bu konuda ikna ettiği söyleniyor.

CHP’DE 10 ADAY ADAYI

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayı ise henüz netleşmedi. Muğla’da dört dönemden beri belediye başkanlığı yapan Osman Gürün’ün adaylık başvurusu yapmadığı CHP’de on aday adayı başvuru gerçekleştirdi. Aday adayları arasında Mürsel Alban, Süleyman Girgin, Akın Üstündağ, Burak Erbay ve Nurettin Demir gibi beş eski milletvekili de bulunuyor. Nurettin Demir’in her iki seçimde de önseçimle milletvekili olması ve son dönem milletvekilliğinde CHP lideri Özgür Özel ve Veli Ağbaba ile birlikte “İnsan Haklar Komisyonu”nda birlikte görev yapmasının yanında Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar dekanlık yapması nedeniyle diğer aday adaylarına oranla daha şans tanınıyor.