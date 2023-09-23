Tekirdağ'da 28 kaçak göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 28 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri kaçak göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe girişinde durdurulan minibüsteki 12'si çocuk 28 yabancı uyruklu kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Sürücü F.M. gözaltına alındı.
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