Aydın’da 5 kaçak göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 5 kaçak göçmen yakalandı.
Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından 5 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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