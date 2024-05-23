Aydın’da 5 kaçak göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 5 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 09:51
Aydın’da 5 kaçak göçmen yakalandı
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Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından 5 kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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