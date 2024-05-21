Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 21.05.2024 - 08:35
Kırklareli'nde kamyonet kasasında 51 kaçak göçmen yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Asilbeyli köyü yakınlarında yaptıkları uygulamada, bir otomobil ile kamyonete "dur" ihtarında bulundu.

İki araç da ikaza uymayarak bölgeden kaçtı. Araçlar kovalamaca sonucu jandarma ve polis ekiplerince kent merkezinde durduruldu.

Kamyonetin kasasında farklı uyruklarda 51 kaçak göçmen bulunduğu belirlendi.

Kaçak göçmenler işlemleri için jandarmaya götürüldü. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.


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