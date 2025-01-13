'Aydın’da 8 yıldır AMATEM açılamadı’
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, verdiği bir önerge ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na Aydın’da açılan Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) sayısını sordu.
Aldığı yanıta göre şehirde ayakta tedavi veren sadece bir tane AMATEM’in sekiz yıl önce kurulduğunu söyleyen Bülbül şu ifadeleri kullandı:
“Aydın’da AMATEM projesi sekiz yıldır yerinde sayıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ölçümlenen atık su analizlerine göre metamfetamin kullanımında ilk sırada yer alan il Aydın.”
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