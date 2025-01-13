'Aydın’da 8 yıldır AMATEM açılamadı’

Yayınlanma: 13.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 13.01.2025 - 04:00

Aldığı yanıta göre şehirde ayakta tedavi veren sadece bir tane AMATEM’in sekiz yıl önce kurulduğunu söyleyen Bülbül şu ifadeleri kullandı:

“Aydın’da AMATEM projesi sekiz yıldır yerinde sayıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ölçümlenen atık su analizlerine göre metamfetamin kullanımında ilk sırada yer alan il Aydın.”