Aydın'da 85 bin lira değerinde incir çalan şahıs yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bir incir işletmesinden yaklaşık 85 bin lira değerinde incir çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 14:00
Aydın'da 85 bin lira değerinde incir çalan şahıs yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi’nde bir şahsa ait incir işletmesine ait depoda bulunan yaklaşık 85 bin TL değerinde incirin kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca çalınması olayı meydana geldi.

Bozdoğan İlçe Jandarma ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili D.D.K isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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