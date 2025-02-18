Kütahya'da acı olay: Traktör ile tarım aleti arasına sıkışan çiftçi kurtarılamadı

Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 18.02.2025 - 09:39

Demiroluk köyü yakınlarındaki pancar tarlasını işlemek için giden Abdullah Gün (53), ayarını yapmaya çalıştığı "kazayağı" da denilen kültivatör ile traktör arasında sıkıştı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Ekipler, Gün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gün'ün cenazesi, Çavdarhisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.