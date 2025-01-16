Kocaeli'nde yem karma makinesine sıkışan muhtar feci şekilde can verdi!

Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan ve ağır yaralanan 48 yaşındaki muhtar Erol Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde yem karma makinesine sıkışan muhtar feci şekilde can verdi!
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AA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 09:48

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına geldi. Bu sırada Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sert, sağlık personelince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sert'in cenazesinin, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #muhtar #yem #makine

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