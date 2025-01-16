Kocaeli'nde yem karma makinesine sıkışan muhtar feci şekilde can verdi!
Kandıra ilçesinde yem karma makinesine sıkışan ve ağır yaralanan 48 yaşındaki muhtar Erol Sert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Pirceler Mahallesi muhtarı Erol Sert (48), kendisine ait ahırda yem karmak için makinenin yanına geldi. Bu sırada Sert, henüz belirlenemeyen nedenle makineye sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Sert, sağlık personelince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sert'in cenazesinin, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Zahide Yetiş canlı yayında cinsel ilişki videosu izletti
- Suriye'den Türkiye'ye görülmemiş gümrük vergisi!
- Peynirde ‘mantar ilacı’ tespit edildi!
- 'Madem hedefiniz benim...'
- Kendisi küçük faydası büyük: Yiyen doktor yüzü görmüyor
- Teğmenler için karara 1 gün kala yeni gelişme
- Bahçeli'ye kendi partisinden bile destek yok!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor!
- İşte CHP’nin yol haritası
- RTÜK'ten programa inceleme!