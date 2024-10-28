Aydın’da bir ton 'sahte zeytinyağı' ele geçirildi: 300 bin TL cezai işlem

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılan yol kontrolünde bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Aydın’da bir ton 'sahte zeytinyağı' ele geçirildi: 300 bin TL cezai işlem
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AA
Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:42

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapan şahıslara yönelik Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma başlatıldı.

300 BİN TL TUTARINDA CEZAİ İŞLEM

Serçeköy Yol Kontrol Noktası’nda bir araçta markasız pet şişe içerisinde piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan bir ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 1 şüpheliye 300 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Şüpheli hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi.


Etiketler: #zeytinyağı #gerçek zeytinyağı

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