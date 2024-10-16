Liste güncellendi! Bakanlık yeni firmaları ifşa etti: 'Zeytinyağı' diye yedirmişler...

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:52

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:52

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünlerle mücadele kapsamında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehdit eden gıdaların listesini yayımlamaya başladı. Bu adımla, tüketicilerin bilinçlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

YURTTAŞLAR DA İHBAR EDEBİLİYOR

Bakanlık, denetimler kapsamında alınan ürün örneklerini laboratuvarlarda analiz ediyor. Yapılan testlerle, ürünlerin içerdiği maddeler titizlikle incelenerek mevzuata aykırı durumlar tespit ediliyor.

Gıda ürünlerinde sahtecilik ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun ve kebap gibi birçok üründe taklit ve tağşişe sıkça rastlanıyor. Fiyat, tat, renk veya kokusundan şüphelenilen ürünlerden uzak durmak, sağlık açısından büyük önem taşıyor.

Şüpheli gıdaların tespiti halinde, ALO 174 hattı üzerinden ihbarda bulunulması gerekiyor.

İFŞALAR SÜRÜYOR

Sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan ürünlerin listesi her geçen gün genişliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gerçekleştirdiği denetimler sonucunda uygunsuz ürünleri açıklamaya devam ediyor.

‘ZEYTİNYAĞI’ DİYE YEDİRMİŞLER…

Bugün yapılan testlerde zeytinyağlarının incelendiği ve içerisine yasaklı boyalar ile tohum yağlarının karıştırıldığının tespit edildiği açıklandı.

Son güncellemeyle birlikte birçok yeni ürün listeye eklenirken, bu ürünlerin üreticileri de kamuoyuna duyuruldu.

İşte o liste…