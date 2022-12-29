Aydın'da 'define' kazısına suçüstü: 7 metre çukur kazmışlar
Aydın'ın Didim ilçesinde, evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaparak define aradıkları belirtilen 3 kişi, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde il Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ev, bir süre takibe alındı. Takibin ardından dün akşam operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bahçede 1 metre genişliğinde, 7 metre derinliğinde kazma kürekle kazılmış çukur bulundu.
Define aramada kullanılan 3 dedektörde ele geçirildi. Kaçak kazı yaptıkları belirtilen ve suçüstü yakalanan S.S., S.S. ile İ.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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