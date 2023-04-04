Aydın'da dehşet: Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları hayvan çiftliğinde kavga ettiği aynı ülke vatandaşı M.E.H. tarafından karnından bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Elmuhammed Yusuf (23), hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 10:50
Aydın'da dehşet: Tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Abone Ol google-news

Kırsal Başaran Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde çalışan her ikisi de Suriye uyruklu M.E.H. ile Muhammed Elmuhammed Yusuf arasında, saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada karnından bıçaklanan Muhammed Elmuhammed Yusuf, kanlar içinde yerde kaldı. İş yeri sahibi A.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Elmuhammed Yusuf, ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Elmuhammed Yusuf, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, kaçan M.E.H.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


İlgili Haberler

Kocaeli'nde seyyar satıcıların 'bıçaklı' yer kavgası

Kocaeli'nde seyyar satıcıların 'bıçaklı' yer kavgası
Kavgada boğazından bıçaklanan 18 yaşındaki Murat öldü

Kavgada boğazından bıçaklanan 18 yaşındaki Murat öldü
Boğazından bıçaklanmıştı... Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı

Boğazından bıçaklanmıştı... Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı

En Çok Okunan Haberler