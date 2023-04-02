Kocaeli'nde seyyar satıcıların 'bıçaklı' yer kavgası
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tezgah yeri sebebiyle seyyar satıcılar U.A. ile N.H., arasında tezgah yeri açma kavgası çıktı. U.A., tezgahından aldığı bıçakla N.H.'yi yaraladı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Vezirçiftliği Mahallesi'nde kurulan 2. el oto pazarı mevkisinde meydana gelen olayda, oto pazarı etrafına tezgah açan manav U.A. ile ayakkabı satan N.H. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtan bıçak alan U.A., N.H.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan N.H.'yi görenler polis ve acil sağlık ekiplerini çağırdı.
Yaralı N.H. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
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