Kavgada boğazından bıçaklanan 18 yaşındaki Murat öldü

Gaziantep’te okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanan Murat Özdemir (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 08:02
Kavgada boğazından bıçaklanan 18 yaşındaki Murat öldü
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Sarıgüllük Mahallesi’ndeki Nilgün- İsmet Akınalan İlkokulu’nun bahçesinde iddiaya göre Murat Özdemir ile kimliği belirsiz kişiler okul bahçesinde tartıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Özdemir, kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazından yaralandı.

Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan Özdemir’i 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, Murat Özdemir'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


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