Boğazından bıçaklanmıştı... Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı
Gaziantep’te, Murat Özdemir'in (18) okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.
Sarıgüllük Mahallesi’ndeki Nilgün- İsmet Akınalan İlkokulu’nun bahçesinde dün akşam saatlerinde Murat Özdemir, tartıştığı kişilerce boğazından bıçaklandı.
HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.
Murat Özdemir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verildi.
KAVGAYA KARIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kavgaya karıştığı saptanan C.G, T.K., T.G. ve B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.
4 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- 'Erdoğan'a hiç oy vermedik vermeyeceğiz'
- Kira zam oranı belli oldu
- 'Seçim günü devreye sokulacak plan'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!
- Toplumun vicdanı seccade iftirasını kabul etmedi
- Adana'da korkutan deprem!