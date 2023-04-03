Boğazından bıçaklanmıştı... Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı

Gaziantep’te, Murat Özdemir'in (18) okul bahçesinde çıkan kavgada boğazından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:23
Boğazından bıçaklanmıştı... Okul bahçesindeki cinayete 4 gözaltı
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Sarıgüllük Mahallesi’ndeki Nilgün- İsmet Akınalan İlkokulu’nun bahçesinde dün akşam saatlerinde Murat Özdemir, tartıştığı kişilerce boğazından bıçaklandı.

HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ekipler tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Murat Özdemir’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak, toprağa verildi.

KAVGAYA KARIŞAN 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kavgaya karıştığı saptanan C.G, T.K., T.G. ve B.T., polis ekiplerince gözaltına alındı.

4 şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.


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