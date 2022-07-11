Aydın'da denize giren 18 yaşındaki genç, boğuldu

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 17:49

Davutlar Mahallesi'ndeki Sevgi Plajı'ndan denize giren Arda Kalkan (18), yaklaşık 15 dakika sonra çevredekiler tarafından su yüzeyinde hareketsiz bulundu. Karaya çıkarılan gence ilk müdahale, buradaki bir sağlık personeli tarafından yapıldı.

KURTARILAMADI

Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalkan, müdahaleye rağmen hayata döndürülemedi.

Arda Kalkan'ın Kuşadası'na tatil için Bursa'dan geldiği öğrenildi.