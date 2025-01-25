Aydın'da esnafın şüpheli ölümü... Cansız bedeni bulundu!

Efeler ilçesinde sanayide esnaflık yapan 40 yaşındaki Ş.Ö., evinde ölü olarak bulundu. Ş.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da esnafın şüpheli ölümü... Cansız bedeni bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:01

Aydın'ın Efeler ilçesine bağı Efeler Mahallesi 2257 Sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Ş.Ö. (40) yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Ş.Ö.'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ş.Ö.'nün cansız bedeni polis ekipleri tarafından gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının yapılmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk incelemelere göre Ş.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #aydın #cansız beden #intihar #Esnaf

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