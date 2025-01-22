Mobilya ustası evinde ölü bulundu
Samsun’da mobilya ustası şahıs evinde ölü bulundu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası mobilya ustası Engin Usta’ya (46) ulaşamayan yakınları, itfaiye yardımıyla kapıyı açtılar.
Engin Usta evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Usta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Engin Usta’nın cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.
Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Usta’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Etiketler: #Samsun #usta #ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- Otel yangınında hayatını kaybedenler kimler?
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'İçeride yanmış çocuk bedenleri varken...'
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden ‘köpek’ benzetmesi
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı