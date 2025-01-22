Mobilya ustası evinde ölü bulundu

Samsun’da mobilya ustası şahıs evinde ölü bulundu.

Mobilya ustası evinde ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:07

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası mobilya ustası Engin Usta’ya (46) ulaşamayan yakınları, itfaiye yardımıyla kapıyı açtılar.

Engin Usta evinde hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Usta’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Engin Usta’nın cansız bedeni savcının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Usta’nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.


Etiketler: #Samsun #usta #ölü bulundu

İlgili Haberler

Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu

Edirne'de aile hekimi evinde ölü bulundu
Antalya'da şüpheli ölüm... 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

Antalya'da şüpheli ölüm... 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
Özel Harekat polisi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Özel Harekat polisi silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler