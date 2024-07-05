Aydın’da fabrika yangını... 9 kişi dumandan etkilendi

Aydın’da bir fabrikanın boyahane bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, 9 kişi çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 16:46
Aydın’da fabrika yangını... 9 kişi dumandan etkilendi
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Yangın, Astim Organize Sanayi Bölgesi’ndeki HAUS Makine Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın boyahane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda alevler büyüyüp boyahaneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın tüm fabrikayı sarmadan söndürüldü.

Yangın sırasında alevleri söndürmek isteyen biri itfaiye eri olmak üzere 9 kişi dumandan etkilenirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.


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