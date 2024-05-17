Aydın'da feci kaza: Sürücünün cesedi süs havuzunda bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Adem Karataş’ın cansız bedeni, güvenlik görevlisi tarafından kazadan 1 saat sonra bulundu.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 15:16
Aydın'da feci kaza: Sürücünün cesedi süs havuzunda bulundu!
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Kaza, Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletiyle alışveriş merkezine gelen Adem Karataş, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarşının içinde kaza yaptı.

CESEDİ SÜS HAVUZUNDA BULUNDU

Kazada kaldırıma hızlı bir şekilde çarptığı iddia edilen Karataş, çarşının iç kısmında bulunan süs havuzuna düştü. Kazadan yaklaşık 1 saat sonra devriyeye çıkan alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, süs havuzunun içerisinde Karataş’ın cansız bedenini buldu.

SORŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Karataş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Karataş’ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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