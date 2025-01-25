Aydın'da festivale giden tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Germencik ilçesinde İzmir'deki festivale giden tur minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilirken, kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Ortaklar-Çamlık yolu üzerinde, N.Ç. idaresindeki 48 ALZ 167 plakalı tur minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs bulunan 23 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürerken, minibüsün Didim ilçesinden İzmir'in Karaburun ilçesindeki Nergis Festivali'ne gidenleri taşıdığı öğrenildi.
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