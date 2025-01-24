Erzurum'da 'kayganlaşan yol' kaza getirdi: Ölü ve yaralılar var...

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'da 'kayganlaşan yol' kaza getirdi: Ölü ve yaralılar var...
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 14:19

Erzurum-Tortum kara yolunun 35'inci kilometresindeki Karagöbek mevkisinde sabah saatlerinde Mahmut Albayrak idaresindeki 53 ABJ 472 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Bünyamin Erdem yönetimindeki 25 AED 958 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Faruk İlhan olay yerinde, Yusuf Talha İlhan ise hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Erzurum

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