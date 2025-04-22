Aydın'da genç imamın acı ölümü... Otomobil, kullandığı motosiklete çarptı!
Çine ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki imam Onur Madran, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Mahmut A. gözaltına alındı.
Aydın-Muğla karayolundaki Yolboyu Mahallesi Kavşağı'nda gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; Mahmut A. (46) yönetimindeki otomobil, aynı yöne giden Onur Madran (27) yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Madran yaralandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Onur Madran, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan Madran, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Onur Madran'ın Kavşıt Mahallesi'nde cami imamı olarak görev yaptığı belirtildi.
Otomobil sürücüsü Mahmut A. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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