Motosikletliye çarpıp kaçtı: Durdulunca bıçak çekti!
Esenler'de motosiklet sürücüsü, kendisine çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün peşine takıldı. Otomobilin aynasını kıran ve önüne geçerek durduran motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında bıçaklı kavga çıktı.
Olay, dün öğle saatlerinde Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü yolda ilerlediği sırada motosikletliye arkadan çarparak kaçmaya başladı.
Motosiklet sürücüsü, kaçan otomobilin aynasını kırdıktan sonra önüne geçerek durdurdu. Araçtan inen sürücü ile motosikletli arasında kavga çıktı.
Mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Otomobil sürücü bagajdan çıkardığı bıçakla motosikletlinin üzerine yürüdü.
Çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışırken motosikletli "Motosikleti ne hale getirdin, bekle burada" dedi ve koşarak uzaklaştı.
Kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: #Esenler #kavga #bıçaklı kavga
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