Manisa'da motosiklet devrildi: Ölü ve yaralı var!

Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa'da motosiklet devrildi: Ölü ve yaralı var!
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AA
Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:25

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen motosiklet, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda refüjdeki demir korkuluklara çarptıktan sonra devrildi.

Motosikletteki Sametcan Zirek (18) yaşamını yitirdi, Alperen Sarman (22) yaralandı. Sarman, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Etiketler: #Manisa #motosiklet #kaza #yaralı

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