Aydın’da genişletilerek zeytinliklere yayılması planlanan maden projesi iptal oldu: Bu kez kurumlara takıldı
Aydın İncirliova’da kalker ocağı işletilmesi için Buray Madencilik tarafından ilk adım 2021’de atıldı. Şirket ilk olarak 9.1 hektarlık alanda etkili olacak kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı aldı.
Bunun ardından alanı büyütmek için yeni bir proje tanıtım dosyası hazırlayarak başvuruda bulundu. Alanı 23.78 hektara çıkarmak istediğini söyleyen şirket, bölgeye yıkama tesisi eklemek istediğini de belirtti. Ancak projenin yapılacağı bölge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre orman, zeytinlik, zeytin aşılığı, tarla ve incir tarlası içinde kalıyordu.
Bakanlık bu projeyle ilgili şirket kurum görüşlerine de başvurdu. İnceleme yapan ilgili kurumların projenin gerçekleştirilemeyeceğini belirtilmesinin ardından Çevre, Şehiriclik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da açıklama geldi.
Aydın Valisi Yardımcısı Bilgehan Bayar imzalı yazıda, “ÇED yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince projenin belirtilen alanda gerçekleştirilmesinin uygun görülmediği ve ÇED sürecinin sonlandırıldığı” belirtildi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre orman, zeytinlik ve tarla içinde kalan maden arazisinin ilgili kurumların raporu doğrultusunda genişletilemeyeceği bakanlık tarafından açıklandı.
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