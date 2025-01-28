Aydın’da genişletilerek zeytinliklere yayılması planlanan maden projesi iptal oldu: Bu kez kurumlara takıldı

Aydın İncirliova’da kalker ocağı işletilmesi için Buray Madencilik tarafından ilk adım 2021’de atıldı. Şirket ilk olarak 9.1 hektarlık alanda etkili olacak kalker ocağı ve kırma eleme tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı aldı.

Aydın’da genişletilerek zeytinliklere yayılması planlanan maden projesi iptal oldu: Bu kez kurumlara takıldı
Abone Ol google-news
Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 28.01.2025 - 04:00

Bunun ardından alanı büyütmek için yeni bir proje tanıtım dosyası hazırlayarak başvuruda bulundu. Alanı 23.78 hektara çıkarmak istediğini söyleyen şirket, bölgeye yıkama tesisi eklemek istediğini de belirtti. Ancak projenin yapılacağı bölge Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre orman, zeytinlik, zeytin aşılığı, tarla ve incir tarlası içinde kalıyordu.

Bakanlık bu projeyle ilgili şirket kurum görüşlerine de başvurdu. İnceleme yapan ilgili kurumların projenin gerçekleştirilemeyeceğini belirtilmesinin ardından Çevre, Şehiriclik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından da açıklama geldi.

Aydın Valisi Yardımcısı Bilgehan Bayar imzalı yazıda, “ÇED yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince projenin belirtilen alanda gerçekleştirilmesinin uygun görülmediği ve ÇED sürecinin sonlandırıldığı” belirtildi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre orman, zeytinlik ve tarla içinde kalan maden arazisinin ilgili kurumların raporu doğrultusunda genişletilemeyeceği bakanlık tarafından açıklandı.


Etiketler: #aydın #madde #maden

İlgili Haberler

Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi: Oğuz Aydın'ın golünden önce faul var mı?

Eski hakemler Fenerbahçe - Göztepe maçını değerlendirdi: Oğuz Aydın'ın golünden önce faul var mı?
CHP'nin 81 İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a destek mesajı

CHP'nin 81 İl Gençlik Kolları Başkanı'ndan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a destek mesajı
Aydın'da festivale giden tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da festivale giden tur minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler