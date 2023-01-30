Aydın'da hayrete düşüren hırsızlık: Duvara sprey boyayla yazı yazdılar

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 13:35

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 13:35

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir villada meydana gelen olayda, 4 hırsız bir villaya girdi.

Evi talan eden hırsızlar garajda bulunan motosikleti ve otomobili de çalarak kayıplara karıştı. Haftalar sonra evlerine gelen ev sahipleri ise gördükleri manzara karşısında şok yaşadı.

Otomobillerinin ve motosikletlerinin çalındığını fark eden ev sahipleri garajın duvarındaki 'Adamsın abi, Bay hırsız, teşekkürler. Elimizden gelse yıkatacaktık' yazıları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İhbar üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Detaylı inceleme sonrası 4 hırsızın tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda motosiklet bulundu fakat otomobil bulunamadı.

Adli makamlara sevk edilen hırsızlardan 3'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği, 1 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Çalıntı otomobil ise her yerde aranıyor.



