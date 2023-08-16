Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde T.A. yönetimindeki otomobil, R.C. idaresindeki araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:12
Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Abone Ol google-news

Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası Karayolu'nda T.A. yönetimindeki otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halindeyken Caferli yoluna dönmek isteyen R.C. yönetimindeki araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


aydın Söke otomobil araç kaza

İlgili Haberler

TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü: 2 yaralı

TIR'daki tuğlalar, otomobilin üzerine döküldü: 2 yaralı
Beşiktaş'ta taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Beşiktaş'ta taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kadıköy'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı

Kadıköy'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı

En Çok Okunan Haberler