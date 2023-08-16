Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde T.A. yönetimindeki otomobil, R.C. idaresindeki araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesi Kuşadası Karayolu'nda T.A. yönetimindeki otomobil, Kuşadası'ndan Söke istikametine seyir halindeyken Caferli yoluna dönmek isteyen R.C. yönetimindeki araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarında bulunan su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine, jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
5 kişinin yaralandığı kazada yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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