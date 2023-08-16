Beşiktaş'ta taksiye çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 07:28

Güncelleme: 16.08.2023 - 07:30

Zincirlikuyu Barbaros Bulvarı'nda, saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, Sarıyer istikametinde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 33 EGE 07 plakalı otomobil, önünde yolcu almak için yavaşlayan 34 TFE 38 plakalı taksiye arkadan çarptı.

Çarpma sonucu kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan İSPARK kulübesine vurduktan sonra takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.