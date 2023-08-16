Kadıköy'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı
Kadıköy Bostancı'da bir sokakta park halinde bulunan çok sayıda otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı.
Olay, önceki gece saatlerinde Bostancı Mahallesi Köy Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Köy Yolu Sokak'ta bulunan otomobillerin lastikleri kesici ve delici aletle patlatıldı.
Sabah otomobillerinin lastiklerinin patlamış olduğunu gören yurttaşlar büyük şok yaşadı. Bazı otomobillerin iki, bazı otomobillerin ise 4 lastiğinin birden patlatıldığı görüldü.
Araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- HDP'den yanıt!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Bu meşrubatı sakın içmeyin!
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı
- Robot takside cinsel ilişki