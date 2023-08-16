Kadıköy'de park halindeki çok sayıda otomobilin lastiği patlatıldı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 11:57

Güncelleme: 16.08.2023 - 12:09

Olay, önceki gece saatlerinde Bostancı Mahallesi Köy Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Köy Yolu Sokak'ta bulunan otomobillerin lastikleri kesici ve delici aletle patlatıldı.

Sabah otomobillerinin lastiklerinin patlamış olduğunu gören yurttaşlar büyük şok yaşadı. Bazı otomobillerin iki, bazı otomobillerin ise 4 lastiğinin birden patlatıldığı görüldü.

Araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.

