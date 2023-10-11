Balıkesir’de iş cinayeti: Direğin altında kalan işçi hayatını kaybetti!

Burhaniye ilçesinde, elektrik direğinin altında kalan 59 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:21
Balıkesir’de iş cinayeti: Direğin altında kalan işçi hayatını kaybetti!
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Kaza, Orjan Tatil Sitesi yanında saat 10.30 sırasında meydana geldi. Bölgeye giden ekip, kullanılmayan beton direğin yıkımı sırasında kaza yaşadı. 

Yıkılmaya çalışılan direğin kırılması üzerine altında kalan 59 yaşındaki İdris Akbaş, ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede 2 çocuk babası Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

İşçinin cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başladı.


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