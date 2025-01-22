Aydın'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
Aydın'ın Bozdağan ilçesinde çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kamışlar Mahallesi'nde bir işletmenin çelik çatı işini yapan Soner Köse (50) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Köse'nin cenaze otopsi işlemleri için Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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