Aydın'da iş cinayeti: Çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 22.01.2025 - 17:39

Güncelleme: 22.01.2025 - 17:39

Kamışlar Mahallesi'nde bir işletmenin çelik çatı işini yapan Soner Köse (50) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Köse'nin cenaze otopsi işlemleri için Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.