Kocaeli'nde iş cinayeti: Elektrik akımına kapıldı, 7 metreden düştü!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir mermer üretim tesisinde, elektrik akımına kapılıp 7 metre yüksekten düşen İshak Yetim hayatını kaybetti.

Kocaeli'nde iş cinayeti: Elektrik akımına kapıldı, 7 metreden düştü!
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DHA
Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:33

Olay, saat 10.00 sıralarında Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bir mermer üretim tesisinde meydana geldi.

Vinç üzerinde çalışan İshak Yetim, henüz bilinmeyen sebeple elektrik akımına kapılıp yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde Yetim’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İshak Yetim’in cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #İşçi #elektrik

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