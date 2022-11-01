Sınırdan 'yasadışı' yollarla girmiş: IŞİD'in istihbaratçısı, Adana'da yakalandı
Suriye'de terör örgütü IŞİD saflarında "istihbaratçı" olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen M.S. (25), Adana’da operasyonla yakalandı. M.S.'nin kardeşinin ise örgüte katılanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü öğrenildi.
Adana' da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), daha önce Suriye’de terör örgütü IŞİD'in saflarında faaliyet gösteren M.S.’nin, yasa dışı yollardan ülkeye girdiğini tespit etti.
Polis ekipleri, M.S.’yi Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin, IŞİD'in kamplarında eğitim aldıktan sonra "istihbaratçı" olarak görev yaptığı tespit edildi.
Öte yandan M.S.’nin kardeşinin, IŞİD'e katılanlara ideolojik eğitim verdiği, önceki yıllarda YPG ile girdiği çatışmada öldüğü belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- 'Yer yerinden oynar...'
- AKP'den Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yanıt
- Evini sattırıp 1 milyon dolarını aldılar
- Cumhuriyetle kavga edilmez
- 'Yurtdışından ekip geldi' iddiası...
- Cumhur İttifakı'ndan ilginç çıkış