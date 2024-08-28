Milyonluk dolandırıcılık olayı faillerini jandarma yakaladı: Yaklaşık 1 milyon lira...

Yayınlanma: 28.08.2024 - 13:55

Güncelleme: 28.08.2024 - 13:56

Odunpazarı ilçesi İmişahir mahallesinde 7 Ağustos 2024 tarihinde ismi açıklanmayan bir mağdur, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziyaret eşyasını, kendilerine polis süsü veren 2 dolandırıcıya elden teslim etti.

Dolandırıcılık ihbarı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucu 2 şüphelinin kimlik bilgileri ile olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması maksadı ile dün İstanbul’da 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltıma alınırken, 2 adet cep telefonu ile 2 adet sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinde, olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler.

Gözaltına alınan 2 şüpheli Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.