Milyonluk dolandırıcılık olayı faillerini jandarma yakaladı: Yaklaşık 1 milyon lira...
Eskişehir’de, kendilerini polis olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, jandarmanın titiz takibi sonucu İstanbul’da yakalandı.
Odunpazarı ilçesi İmişahir mahallesinde 7 Ağustos 2024 tarihinde ismi açıklanmayan bir mağdur, yaklaşık 1 milyon lira değerindeki ziyaret eşyasını, kendilerine polis süsü veren 2 dolandırıcıya elden teslim etti.
Dolandırıcılık ihbarı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucu 2 şüphelinin kimlik bilgileri ile olayda kullanılan aracın plakasını tespit etti.
Şüphelilerin yakalanması maksadı ile dün İstanbul’da 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler yakalanarak gözaltıma alınırken, 2 adet cep telefonu ile 2 adet sim kart ele geçirildi. Şüpheliler, alınan ifadelerinde, olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler.
Gözaltına alınan 2 şüpheli Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığındaki adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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