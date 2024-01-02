Aydın’da jandarma ekiplerinden eş zamanlı operasyon: 34 gözaltı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 34 şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
Buna göre; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 12, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 1, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 2, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1, kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan ifadeye yönelik aranan 2, uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan ifadeye yönelik aranan 1, yaralama suçundan ifadeye yönelik aranan 5, cinsel istismar suçundan ifadeye yönelik aranan 1, silahla yağma suçundan ifadeye yönelik aranan 1 ve diğer suçlardan ifadeye yönelik aranan 7 olmak üzere toplamda 34 şahıs kıskıvrak yakalandı.
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