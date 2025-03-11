Aydın'da 'kaçak kazı' baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 13:08

Güncelleme: 11.03.2025 - 13:09

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Moralı Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Koparan mevkisine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

7 KİŞİ YAKALANDI

Kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. suçüstü yakalandı.

Bölgede yapılan aramalarda; 1 traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 jeneratör, 1 su motoru, 1 karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 yılan kamera, 65 metre su hortumu ve 21 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.