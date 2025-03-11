Aydın'da 'kaçak kazı' baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı!
Aydın'ın Germencik ilçesinde kaçak kazı yapıp tarihi eser arayan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Moralı Mahallesi yakınlarında kaçak kazı yapılıp tarihi eser arandığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Koparan mevkisine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.
7 KİŞİ YAKALANDI
Kaçak kazı yaptıkları belirlenen H.Y., E.S., T.A.E., E.K., H.S., E.İ. ve M.K. suçüstü yakalandı.
Bölgede yapılan aramalarda; 1 traktör, 1 adet 3 tonluk su tankeri, 1 jeneratör, 1 su motoru, 1 karot delme aleti ve aparatları, 200 metre kablo, 1 yılan kamera, 65 metre su hortumu ve 21 muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Etiketler: #KAÇAK Kazı #aydın
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- BM’den Suriye için alarm!
- Halk TV'de 'Rasim Ozan Kütahyalı' istifası
- Zafer Algöz isyan etti: Oha diyorum, Allah vicdan versin