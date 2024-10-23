Aydın'da kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı
Didim ilçesinde tarihi eser bulmak için ekskavatörle kaçak kazı yapan 7 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Akbük Mahallesi yakınlarında tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bugün sabah saatlerinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, ekskavatörle kaçak kazı yapan H.D., Y.E.Ç., H.K., Z.Ş., H.A., Z.S. ve H.G.’yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları ekskavatör, 1 gaz maskesi, 2 el yapımı dinamit, 50 metre uzatma kablosu, 1 seyyar led lamba ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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