Sakarya'da 'izinsiz kazı' operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da izinsiz kazı yapanlara yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

AA
27 Mayıs 2022 Cuma, 11:11
Sakarya'da 'izinsiz kazı' operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
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Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda izinsiz kazı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüpheliler R.Ç. (51), N.S. (58), H.B. (39) ve Ş.E'nin (44) izinsiz yaparken suçüstü yakalandı.

ARAMALARDA 'TARİHİ ESER' ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 26 metal para ve obje ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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