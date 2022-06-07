Kocaeli'de kaçak kazı: 8 şüpheli yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.

AA
07 Haziran 2022 Salı, 17:00
Kocaeli'de kaçak kazı: 8 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde E.T'ye ait arazide tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


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