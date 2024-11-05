Aydın'da kaybolan 3 çocuk babası Kadir Kurt her yerde aranıyor!

Yayınlanma: 05.11.2024 - 15:39

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:39

Aydın'ın Germencik ilçesine Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan 41 yaşındaki Kadir Kurt, sabah saatlerinde işe gitmek için kamyonetiyle evden çıktı.

Bahçe tel örgü işiyle uğraşan Kurt'un sabah saatlerinde elemanlarını almaması üzerine kendisini merak eden ailesi, Kurt'u cep telefonundan aradı. Endişelenen yakınları, telefonla da ulaşılamayınca Kurt'un bulunması için kayıp başvurusunda bulundu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde KGYS kameralarına takılan Kurt'un en son Germencik ilçe merkezinde görüldüğü tespit edilirken, 3 çocuk babası adamın bulunması için çalışma başlatıldı.