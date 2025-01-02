Aydın'da kazada ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 14:36

Güncelleme: 02.01.2025 - 14:36

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde 19 Aralık’ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralan Mustafa Kılıç (13) olarak önce Nazilli Devlet Hastanesi’ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karacasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Kılıç'ın vefatı sevenlerini yasa boğarken cenazesinin bugün ikindi vakti Ataköy Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.