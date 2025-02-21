Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında operasyon: Kırklareli'nde 12 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında operasyon: Kırklareli'nde 12 kaçak göçmen yakalandı
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AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 11:12

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

12 GÖÇMEN YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında 9, polis ekipleri ise kent merkezinde 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Etiketler: #düzensiz göçmen #göçmen #Kırklareli

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