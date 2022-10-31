Aydın’da makilik alanda yangın!
Aydın’ın Söke ilçesindeki makilik ve zirai alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Aydın’ın Söke ilçesinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken, alevlere 5 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale devam ediyor.
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