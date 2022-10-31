Mobilya imalathanesinde korkutan yangın!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde içerisinde farklı sektörlerden imalathaneler bulunan Beymaş Metal İşleme isimli fabrikanın mobilya imalathanesinde talaşların toplandığı bölümde elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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